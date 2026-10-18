AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti\'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin\'den açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Eylül'de CHP'den ihraç edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede yer almasının ardından siyasi kulislerde konuşulmaya başlanan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Yeğin, hakkındaki haberleri yalanladı. “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” diyen Yeğin, başladığı noktada mücadelesini sürdüreceğini belirterek parti değiştireceği yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yeğin, “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” diyerek parti değiştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Yeğin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yeğin, mücadelesini başladığı yerde sürdüreceğini vurguladı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

“PAYLAŞILAN HİÇBİR HABER GERÇEK DEĞİL”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, açıklamasında Sancaktepe halkının yaşanan sürece tanıklık ettiğini belirtti.

Yeğin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir.

Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2,5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.”

İDDİALAR ERDOĞAN İLE AYNI KAREDE YER ALINCA ORTAYA ATILDI 

Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, 16 Ekim'de katıldığı cenaze töreninin ardından gündeme taşındı.

Yeğin, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Yeğin'in görüntüsü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamayla söz konusu haberleri yalanladı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak seçimi kazanan Alper Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti. İhraç kararının ardından Yeğin'in siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, AK Parti'ye katılacağı yönündeki söylentiler de tartışılmaya başlandı.

Yeğin'in son açıklamasıyla birlikte parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin tutumu netleşirken, belediye başkanının siyasi mücadelesini hangi zeminde sürdüreceği önümüzdeki süreçte de yakından takip edilecek.

Cumhuriyet Halk PartisiRecep Tayyip ErdoğanSancaktepe BelediyeSosyal MedyaSosyal MedyaAlper YeğinSancaktepeAK PartiSiyasetÜsküdarGüncelMedyaEylülSon Dakika

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 17:56:09. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei