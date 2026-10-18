İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Pendik\'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan derenin sürüklediği otomobilde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Araçta bulunan 3 kişiden biri camı kırarak dışarı çıkıp dala tutunarak kurtulurken, diğer 2 kişi sel sularında kaybolmuştu. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında acı haber gelirken, kayıp diğer kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'nde sele neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobil akıntıya kapıldı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularıyla sürüklenirken, araçtaki M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. D.A. ve F.D. ise akıntıda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alınan M.D.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayın ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından acı haber geldi. Sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, kayıp diğer kişiyi bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

EKİPLER 3 FARKLI NOKTADA ARAMA BAŞLATMIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Otomobilin ve kayıp kişilerin akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine üç farklı noktada eş zamanlı arama çalışması başlatılmıştı.

Olayın İstanbul ile Kocaeli il sınırında meydana gelmesi nedeniyle çalışmalara Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de destek verdi.

İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

CAMI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULMUŞ

Gebze'nin Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın ardından yaptığı açıklamada, otomobilden kurtulan kişinin yaşadıklarını aktarmıştı.

Özyurt, "Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok." ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER KAYIP İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Derenin yüksek debisi ve olumsuz arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda, kayıp diğer kişiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki faaliyetleri devam ediyor.

İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldiİstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladıSel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altındaKarasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmişSel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş İstanbul Pendik'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttıİstanbul Pendik'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttı
İstanbulJandarmaİtfaiyePendikGüncelAkutAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Binalar sağlam yapılmaz, Depremde 30 bin kisi ölür, kader der işin ivinden çıkarız, Soma da tedbir alinmaz, yüzlerce insan ölür, kader der geçeriz, dere yataklarına halk olrak ciyak ciyak bağırıp ev inşaa etmeyin deriz, sel gelip evleri insanları yutar..vs...kader der geçeriz...Allah zalim mi ki insanları bu sekil canını alacak....yazık..tedbirsizlik ve cehalet 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Gizli ayıplı bulaşık makinesi evi yaktı: Tüketici mahkemesi üreticiyi tazminata mahkum etti Gizli ayıplı bulaşık makinesi evi yaktı: Tüketici mahkemesi üreticiyi tazminata mahkum etti
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü 5 yıldır yemek yiyemiyor Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
13:35
İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 14:46:34. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei