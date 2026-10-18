Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu - Son Dakika
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Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

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Ederson\'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
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Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. 

EDERSON KURTARIŞLARIYLA SAHNEDE

Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı. 

Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi. Sarı-lacivertli takım, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla oynadığı Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.

Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Erdem Mehmet Erdem:
    Aston Villayla hallettik toptan 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu - Son Dakika
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