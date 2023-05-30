Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu - Son Dakika
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Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu

30.05.2023 21:52

Mısır'ın başkenti Kahire'de kazı çalışması yapan arkeologlar, önemli bir buluşa imza attı. Saqqara'da bulunan nekropolde, insan ve hayvan mumyalarının yanı sıra 4 bin 500 yıl önce görev yaptığı tahmin edilen Ne Hesut Ba adlı rahibin mezarına rastlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Saqqara nekropolünde önemli bir keşif gerçekleştirildi. İnsan ve hayvan mumyalarının bulunduğu yerde, bir rahibe ait olduğu tahmin edilen ceset dikkat çekti.

4 BİN 500 YILLIK MUMYA

Ceset üzerinde araştırmalarını hızlandıran arkeologlar, mumyanın 4 bin 500 yıllık olduğunu fark etti. Bu keşfin insanlık tarihi için bir hayli değerli kabul edildiği vurgulanırken, kazı çalışmalarını yakından takip eden Mısır'lı yetkili Mostafa Waziri, "Eski krallığın beşinci hanedanlığında görev yapmış bir rahip olan Ne Hesut Ba'ya ait bir mezar bulduk" ifadelerini kullandı.

Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu

MUMYALAMA ATÖLYELERİ DE KEŞFEDİLDİ

Mumyalama atölyelerinin bulunmasını önemli bir keşif olarak nitelendiren Saqqara Arkeoloji Sahası Yöneticisi Mohamed Youssef, "Tapınaklarla ilişkisi bulunan mumyalama atölyelerini ilk kez Saqqara'da keşfettik. Önceki atölyeler Apis ile ilgiliydi" dedi.

3 BİN 300 YILLIK ANTİKA PARÇALAR

Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenmek üzere birçok keşif daha gerçekleştirdiklerinin altını çizen Youssef, "4 bin 500 yıllık mezarın yanı sıra, birçok heykel, antika parça ve mücevher bulduk. Ayrıca, eski Mısırlılar tarafından yapılarak tabutların içerisine konulmuş, çömlekten yapılma kavanozlara doldurulmuş halde peynir de bulduk" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu - Son Dakika
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