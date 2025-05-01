İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 ölü, 9 yaralı

Mısır'ın Alamein şehrinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEVRİLEN KAMYONETTE 7 İŞÇİ CAN VERDİ

Mısır'ın Alamein şehrinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İşçi taşıyan bir kamyonet aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.