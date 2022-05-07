Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü

07.05.2022 19:45
Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü

Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusunda bir su arıtma tesisine saldıran bir grup teröristle çıkan sıcak çatışmada 1'i subay 11 asker hayatını kaybetti, 5'i ise yaralandı. Yaşanan çatışmadan sonra teröristler, boşaltılmış bir bölgede kuşatıldı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda bir grup teröristle çıkan sıcak çatışma gerçekleşti.

11 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Mısır Ordusu resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışmada 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedildi.

TERÖRİSTLER BOŞALTILMIŞ BİR BÖLGEDE KUŞATILDI

Yaşanan çatışmanın ardından Sina'da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi. Öte yandan açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin terörün tamamen bitmesine yönelik çabalarının devam ettiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi Batman'daki Kırkat Göleti'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi

Süveyş Kanalı, Saldırı, Mısır, su, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü
19:43 Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement