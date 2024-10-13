Mısır'da Tren Kazası: 20 Yaralı

MISIR'IN güneyindeki tren kazasında 20 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, Mısır'ın güneyindeki Minya kentinde meydana gelen tren kazasında en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, Asvan- Kahire seferini yapan trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığını belirtti.
Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vezir, kazanın teknik nedenlerini belirlemek için komite kurulması talimatını verdi.
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