Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi? - Son Dakika
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BBC

Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi?

06.05.2022 13:48
Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi?

ABD medyasına isim vermeden konuşan yetkililer, Ukrayna’nın batırdığı kruvazörün konum bilgisini kendilerinden aldığını söylüyor.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasında Amerikan istihbaratının rolü oldu.

İsmi verilmeyen Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın Odesa'nın güneyine doğru ilerleyen bir gemi hakkında kendilerinden bilgi istediğini söyledi.

Amerikalılar, geminin Moskova adlı kruvazör olduğunu ve konumunu teyit etti. Bunun ardından Ukrayna attığı iki füze ile Rus savaş gemisini batırmayı başardı.

Pentagon'dan konuya ilişkin bir yorum gelmedi ancak bir sözcü, ABD'nin Ukrayna'ya savunma amaçlı istihbarat verdiğini belirtti.

Adları açıklanmayan Amerikalı kaynaklar, Ukrayna'nın geminin konumunu öğrendikten sonra füzeyle saldıracağını bilmediklerini söylüyor.

510 denizci taşıyan Moskova gemisi, Rusya'nın Karadeniz donanmasının gözbebeğiydi. Batırılışı hem askeri hem de sembolik planda ciddi bir darbe olarak yorumlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gemideki cephaneliğin nedeni bilinmeyen bir yangın sebebiyle patladığını ve kıyıya geri çekilirken Moskova'nın alabora olduğunu açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer gazetelere sızan son haberlerle ilgili henüz doğrudan bir yorum yapmadı.

Fakat Pentagon Sözcüsü John Kirby, üst düzey Rus komutanların konumlarına dair Ukrayna'ya saldırı amaçlı istihbarat verdikleri yönündeki haberleri daha önce yalanlamıştı.

Kirby, "Üst düzey askeri komutanların konumlarına dair istihbarat vermiyor ve Ukrayna ordusunun hedef seçim kararlarında rol almıyoruz" diye konuşmuştu.

John Kirby, Ukrayna'nın Amerika ve diğer ülkelerden aldığı bilgiyi savaş alanından bizzat kendi topladığı istihbaratla birleştirdiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson da "Rus komutanları öldürme amaçlı istihbarat vermiyoruz" dedi.

Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi?
Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi?
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Son Dakika Dünya Moskova kruvazörü: Batırılan Rus gemisinde ABD istihbaratının rolü neydi? - Son Dakika

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