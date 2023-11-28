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Mossad Başkanı Doha'ya gitti - Son Dakika

Mossad Başkanı Doha'ya gitti

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Doha'ya giderek 'insani ara'nın uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Katarlı yetkililer ve CIA Başkanı Bill Burns ile bir araya gelecek.

Mossad Başkanı Doha\'ya gitti
28.11.2023 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, Barnea, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" daha da uzatılması ve taraflar arasındaki esir takasının devam etmesini görüşmek üzere Katar'a gitti.

Barnea'nın Doha'da Katarlı yetkililer ve ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Başkanı Bill Burns ile görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Geçen hafta da Katarlı yetkililerin Mossad Başkanı Barnea ve diğer yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geldiği bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mossad Başkanı Doha'ya gitti - Son Dakika
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