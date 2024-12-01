Muhalifler terör örgütü PKK/YPG\'nin kontrolündeki Tel Rıfat\'ı tamamen kuşattı

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Suriye Milli Ordusu, PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

TEL RIFAT TÜM YÖNLERDEN KUŞATILDI

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti. Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde.

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.