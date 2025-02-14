61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) başladı.
Münih Güvenlik Konferansı konuları arasında 4'üncü yılına girecek Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilim ve savunma harcamaları ile Avrupa'nın güvenliği bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Münih Güvenlik Konferansı 2025 Başladı - Son Dakika
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