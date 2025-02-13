Münih'te Göstericilere Saldırı: 28 Yaralı - Son Dakika
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Dünya

Münih'te Göstericilere Saldırı: 28 Yaralı

Almanya'nın Münih kentinde bir Afgan sığınmacı, bir sendika gösterisine katılan kalabalığın arasına dalarak 28 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 10'unun durumu ağır. Saldırganın geçmişi ve motivasyonu hakkında soruşturma başlatıldı.

13.02.2025 20:25  Güncelleme: 20:53
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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin başkenti Münih'te, 24 yaşındaki Afgan sığınmacı Farhad N., arabasıyla Birleşik Hizmetler Sendikası (Verdi) gösterisine katılan kalabalığın arasına daldı. Saldırıda 4'ü Türk olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumu ağır.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın Almanya'ya sığınmacı olarak geldiğini ancak iltica başvurusunun reddedildiğini ve kendisine "duldung" (geçici hoşgörü) statüsü tanındığını açıkladı. Herrmann, şüphelinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından poliste kaydı olduğunu ancak şiddet eğilimli biri olarak bilinmediğini belirtti. Münih'te bu hafta sonu düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı ile saldırı arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da ekledi.

Saldırgan güzaltında

Münih polisinin açıklamasına göre saldırgan, olay yerine yakın bir polis aracının yanından geçerek doğrudan göstericilerin üzerine sürdü. Polis, olay yerinde saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı netlik kazanmazken, şüphelinin geçmişi ve sosyal medya paylaşımları soru işaretleri yaratıyor. Bavyera Terör ve Aşırılık Merkezi'nin özel bir soruşturma başlattığı duyuruldu. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, olay nedeniyle büyük bir şok yaşadığını belirterek, soruşturmanın yakından takipçisi olacağını ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Scholz ve Merz'den sert açıklamalar

Başbakan Olaf Scholz, Fürth'teki seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı açıklamada saldırıyı "tolere edilemeyecek korkunç bir olay" olarak nitelendirdi. Scholz, Almanya'da suç işleyenlerin yalnızca sert cezalarla karşılaşmayacağını, aynı zamanda ikamet haklarının da iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve başbakan adayı Friedrich Merz de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mağdurların ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Almanya'da artık bir şeyler değişmek zorunda" dedi. Merz, hukuk düzeninin kararlılıkla uygulanacağını ve bu tür olaylara karşı sert müdahalelerde bulunulacağını vurguladı.

Yetkililer saldırının ardındaki motivasyonun aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Münih'te Göstericilere Saldırı: 28 Yaralı - Son Dakika

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