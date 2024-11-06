Musk\'tan Gelecek Mesajı

Dünya

ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek fantastik olacak" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilmesinin ardından ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musk, "Gelecek fantastik olacak" dedi.