Musk, Ukrayna\'nın kullandığı Starshield\'ı ABD hükümetinin kontrol ettiğini söyledi

ABD'li milyarder Elon Musk, "Ukrayna'nın kullandığı Starlink askeri uydu sistemini, ABD yönetimi kontrol ediyor" dedi.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna yönetiminin, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin yavaşladığını açıklaması üzerine, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu bildirdi. Starlink'in hizmetlerinin 'ticari hizmet' olduğunu kaydeden Musk, "Starlink'in kullanımı sivil veya savunma amaçlı faaliyetlerle sınırlandırılmış olup, saldırı niteliğindeki askeri eylemlerde kullanılamaz. Böyle bir kullanım, ticari bir şirket için uygunsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.