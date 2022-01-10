Üye Girişi
Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi - Son Dakika
BBC

Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi

10.01.2022 13:54
Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Kyi çıkarıldığı son mahkemede, yasa dışı bir şekilde telsiz bulundurma ve ithal etme suçlamalarından 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Kyi çıkarıldığı son mahkemede, yasa dışı bir şekilde telsiz bulundurma ve ithal etme suçlamalarından 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Şubat 2021'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından gözaltına alınan Suu Kyi ise hakkında tüm suçlamaları reddediyor.

Suu Kyi'ye atfedilen söz konusu suçun, darbenin hemen ardından askerlerin, Suu Kyi'nin evinde yaptığı aramalar neticesinde buldukları cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Başkent Nepido'da (Naypyitaw) bugün görülen duruşma basına kapalı gerçekleştirildi. Suu Kyi'nin avukatlarının basına demeç vermesi de yasaklandı.

1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'ye Aralık ayında da halkı isyana teşvik etmek ve Covid-19 kurallarını çiğnemekten suçlu bulunmuş ve 2 yıl hapis .

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, söz konusu yargılamayı "düzmece" olarak nitelendirmiş ve kararı kınamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise yanlış yargılamalarla Suu Kyi'nin süresiz bir şekilde hapiste tutulacağı yorumunda bulundu.

Örgütün Asya sorumlusu Phil Robertson, orduyu "düzmece mahkemeler kurarak siyasi mahkumiyetler sağlamakla" suçladı.

Robertson, Suu Kyi dahil olmak üzere ülkedeki insan hakları aktivistlerinin haklarının çiğnendiğini savundu.

Myanmar'da Suu Kyi'nin Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) isimli partisi Kasım 2020 seçimlerini kazanmış ve ardından Şubat 2021'de ordu yönetime el koymuştu.

Ordu darbenin gerekçesi olarak seçimde hile yapıldığını iddia etti. Ancak bağımsız seçim gözlemcileri seçimlerin büyük ölçüde özgür ve adil olduğunu söyledi.

Darbenin ardından ülkede geniş çaplı protesto eylemleri düzenlendi. Ordu demokrasi yanlısı protestoculara, aktivistlere ve gazetecilere baskı uyguladı.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği'nin verilerine göre Şubat ayından bu yanan Suu Kyi de dahil 10 bin 600'den fazla kişi cunta tarafından tutuklandı, bin 303 kişi ise eylemlerde öldürüldü.

Hakkındaki tüm iddialardan suçlu bulunması durumunda Suu Kyi'nin ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

Aung San Suu Kyi kimdir?

Myanmar'ın bağımsızlık mücadelesine liderlik eden General Aung San'ın kızı olan Aung San Suu Kyi, henüz 2 yaşındayken babasını suikast sonucu kaybetti.

Suu Kyi on yıllar boyunca Myanmar'ı yöneten askeri güçlerin otoriter yönetimini eleştiren bir "insan hakları aktivisti" olarak tanındı.

1991 yılında ev hapsinde bulunduğu sırada Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1989 ile 2010 arasında yaklaşık 15 yıl boyunca tutuklu kaldı.

2015 yılının Kasım ayında, lideri olduğu NLD ile Myanmar'ın 25 yıl sonraki ilk serbest seçimini kazandı.

Ancak Myanmar anayasası, çocukları başka ülkelerin vatandaşları olması nedeniyle Suu Kyi'nin başkan olmasına engel oldu. Bugün 76 yaşında olan Suu Kyi, darbeden önce ülkenin fiili lideri konumundaydı.

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı suçlamaları ise Suu Kyi ve yönetimini uluslararası alanda en çok zorlayan başlıklardan birisi haline geldi.

Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiledi. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi "suç ortağı" olarak tanımladı.

Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti.

2018 yılında İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çektiklerini açıkladı.

Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara "açıkça zulmettiğini", Suu Kyi'nin ise ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere "ihanet ettiğini" karara gerekçe gösterdi. Suu Kyi ise BBC'ye verdiği röportajda Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulanmadığını söyledi.

2009 yılında örgüt, ülkesinde barış ve demokrasi için verdiği mücadeleye işaret ederek, o dönem ev hapsinde olan Suu Kyi'yi Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görmüştü.

Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi
YORUMLAR
500

Nobel Barış Ödülü, İnsan Hakları, Myanmar, Mahkum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi - Son Dakika Dünya

BBC

İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor         
14:52
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim         
14:35
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar'da devrik lider Suu Kyi, 4 yıl daha hapis cezasına mahkum edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement