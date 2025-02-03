Nasrallah'ın Cenazesi 23 Şubat'ta - Son Dakika
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Dünya

Nasrallah'ın Cenazesi 23 Şubat'ta

Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah, 23 Şubat'ta Lübnan'da törenle toprağa verilecek.

03.02.2025 16:48
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(ANKARA) - İsrail'in düzenlediği saldırılarda geçen eylül ayında öldürülen ve geçici defin işlemi uygulanan Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın naaşı, öldürülmesinden aylar sonra 23 Şubat'ta, geniş katılımlı bir törenle Lübnan'da toprağa verilecek.

Hizbullah'ın yaklaşık 30 yıl genel sekreterliğini yapan Hasan Nasrallah, geçen yıl İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırdığı sırada, 27 Eylül'de öldürülmüştü.

Geçici defin işlemi uygulanan Nasrallah'ın naaşı, 23 Şubat'ta yapılacak cenaze töreniyle ölümünden yaklaşık beş ay sonra toprağa verilecek.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, dün yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın şartların zor olduğu bir dönemde öldüğünü ve Nasrallah için dini geleneklere uygun geçici bir defin gerçekleştirmek zorunda kalındığını söyledi. Kasım, Hizbullah'ın şimdi "geniş katılımlı büyük bir cenaze töreni" düzenlemeye karar verdiğini belirtti. Cenaze töreni Nasrallah'ın yanı sıra, kendisinden yaklaşık bir hafta sonra yine İsrail saldırısında öldürülen bir diğer üst düzey Hizbullah yetkilisi Haşim Safiyüddin için de yapılacak.

Safiyüddin'in duyuru yapılmadan önce öldürüldüğü ilk kez doğrulandı

Kasım ayrıca, Safiyüddin'in Nasrallah'ın halefi olarak seçildiğini ancak bu duyurunun yapılmasından önce öldürüldüğünü de ilk kez doğruladı ve Safiyüddin'in de "genel sekreter" ünvanıyla defnedileceğini söyledi. Nasrallah'ın Beyrut'un eteklerinde "eski ve yeni havalimanı yolları arasında seçtikleri bir araziye" defnedileceğini belirten Kasım, Safiyüddin'in ise güney Lübnan'daki memleketi Deyr Kanun'da toprağa verileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nasrallah'ın Cenazesi 23 Şubat'ta - Son Dakika

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