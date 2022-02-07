Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çözüm bulmak adına Ukrayna'ya gitmişti. Ülkede üst düzey temaslar gerçekleştiren Erdoğan'a NATO'dan da teşekkür gecikmedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz - Son Dakika Dünya