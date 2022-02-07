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NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz - Son Dakika

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz

07.02.2022 14:47

NATO, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde arabulucuk görevi üstlenmek adına Ukrayna'da üst düzey temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çözüm bulmak adına Ukrayna'ya gitmişti. Ülkede üst düzey temaslar gerçekleştiren Erdoğan'a NATO'dan da teşekkür gecikmedi.

"DESTEĞİ VE KİŞİSEL ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü
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Son Dakika Dünya NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz - Son Dakika
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