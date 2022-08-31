NATO'nun Türkiye mesajı Yunanistan'ı çılgına çevirdi - Son Dakika
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NATO'nun Türkiye mesajı Yunanistan'ı çılgına çevirdi

31.08.2022 10:32

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Twitter'dan yaptığı, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" ifadeleri Yunanistan'ı rahatsız etti. Bu gelişme sonrası Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akılalmaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle NATO'nun dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan'ı ayağa kaldırdı.

NATO: TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDAYIZ

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bir fotoğraf yayınladı.

Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi.

NATO'nun 30 Ağustos mesajı Yunanistan'ı küplere bindirdi: Türkiye'nin 1922'de bize karşı aldığı zaferi kutladılar

YUNAN MEDYASI KÜPLERE BİNDİ: RESMEN ZAFERİ KUTLADILAR

Fakat bu paylaşıma Yunan medyasından tepki yükseldi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akılalmaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını attı. Öte yandan in.gr isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

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Yunanistan, Türkiye, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

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