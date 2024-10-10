NATO Ukrayna'ya Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünya

NATO Ukrayna'ya Destek Vermeye Devam Ediyor

NATO Ukrayna\'ya Destek Vermeye Devam Ediyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini ve NATO'nun güvenlik birliğini vurguladı.

10.10.2024 17:45
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımdan eğitime kadar birçok alanda destek verdiğini belirterek, NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin tüm NATO üyelerinin ortak güvenliği için önemli olduğunu belirten Rutte, "Eğer Putin, Ukrayna'da istediğini yaparsa bu, NATO'daki herkes için ciddi güvenlik sorunları anlamına gelecektir" dedi.

Rutte, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımlardan eğitimlere kadar birçok alanda destek verdiğine ve İngiltere'nin savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 2'sinin üzerinde tuttuğuna işaret ederek, tüm NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Mark Rutte, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın seçimi yeniden kazanması ve Ukrayna'ya desteği azaltması ihtimalleri ile ilgili soruya, "Hollanda başbakanlığım döneminde onunla 4 yıl çalıştım. Biliyorum ki, Ukrayna'daki savaşın sadece Ukrayna'yla ilgili değil, aynı zamanda ABD'nin güvenliğiyle de alakalı olduğunu anlıyor ve benimle aynı fikirde" yanıtını verdi.

Trump'ın seçimi kazanması halinde Ukrayna'ya verilen desteğin azalacağı konusunda endişeli olmadığını belirten Rutte, Putin'in Ukrayna'da kazanması halinde ABD'nin de daha az güvenli olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO Ukrayna'ya Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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