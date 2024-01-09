 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının insan haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı. Breivik'in avukatı, müvekkilinin tutukluluk koşulları nedeniyle artık yaşamak istemediğini belirtti. Breivik, dış dünyayla iletişiminin açılmasını da talep ediyor. Breivik Ringerike Cezaevi'nde özel bir bölümde tutuluyor ve birçok aktiviteye erişimi bulunuyor. Büyük oğlu saldırıdan kurtulan bir mağdur, sürekli olarak bu konunun gündeme getirilmesinden tiksinti duyduğunu ifade etti.

Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı
09.01.2024 - 06:34,
Abone Ol

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının "insan haklarına aykırı" olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı.

Norveç Adalet Bakanlığı, güvenlik gerekçeleriyle Breivik'in diğer mahkumlardan ayrı tutulması gerektiğini savunuyor.

Breivik'in avukatıysa, 44 yaşındaki müvekkilinin, tutukluluk koşulları nedeniyle "artık yaşamak istemediğini" belirtti. Pazartesi görülen duruşmada avukat Oeystein Storrvik "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" dedi.

Breivik mahkemeden, dış dünyayla iletişiminin açılmasını da talep ediyor.

Breivik Ringerike Cezaevi'nde iki katlı, spor ve yemek imkanı bulunan özel bir bölümde tutuluyor.

Breivik Oslo'da 22 Temmuz'da bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıdan sonra, İşçi Partisi'ne ait bir yaz kampında gençleri katletmişti.

Bombalı saldırıda 8, Utoya adasındaki gençlik kampındaki saldırıda da 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Breivik 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede, 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu Norveç yasalarının izin verdiği en uzun ceza. Ancak mahkumiyeti bittikten sonra hala bir tehdit oluşturduğu kanısı oluşursa cezası uzatılabiliyor.

Breivik 2016'da da Norveç devletine karşı insan hakları davası açmış ve bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.

Spor salonu, tv odası var

Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm geçen ay Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.

Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.

Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Breivik'in gardiyanlar, bir rahip ve sağlık görevlileri ile görüşebildiğini, dolayısıyla izolasyonunun da sınırlı olduğunu söylüyor.

Buna ek olarak her iki haftada bir iki mahkumla birer saat görüşme imkanı var.

Ayrıca yakın zamana kadar bir gönüllü Brevik'le görüşmeye geliyordu ancak bu hizmet Breivik'in talebi üzerine sona erdi.

Avukat Andreas Hjetland mahkemeye yaptığı savunmada "Çok aşırı tehlikeli bir mahkum, aşırı önlemler gerektiriyor. Yaptığı şeyle hala gurur duyuyor. Hala aynı ideolojik görüşlere sahip" dedi.

Breivik 2022 yılında da şartlı salıverilme başvurusu yapmış, mahkeme "değişmediği ve hala toplum için risk oluşturduğu" gerekçesiyle bu başvurusunu reddetmişti.

Büyük oğlu saldırıdan kurtulan Ingrid Kragh Swang, Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada, bunun sürekli ve sürekli gündeme getirilmesinden tiksinti duyduğunu söyledi, "Bu bizi çok yıpratıyor ve yaramızı daha da deşiyor" dedi.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Adalet Bakanlığı, Norveç, Spor, Mahkeme, Saldırı, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı - Son Dakika

BBC

00:02
Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52
Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21
Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Son Dakika
00:02 Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52 Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21 Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 07:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement