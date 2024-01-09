Neo-Nazi Anders Breivik, Norveç devletine tecrit koşullarıyla ilgili dava açtı

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının "insan haklarına aykırı" olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı.

Norveç Adalet Bakanlığı, güvenlik gerekçeleriyle Breivik'in diğer mahkumlardan ayrı tutulması gerektiğini savunuyor.

Breivik'in avukatıysa, 44 yaşındaki müvekkilinin, tutukluluk koşulları nedeniyle "artık yaşamak istemediğini" belirtti. Pazartesi görülen duruşmada avukat Oeystein Storrvik "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" dedi.

Breivik mahkemeden, dış dünyayla iletişiminin açılmasını da talep ediyor.

Breivik Ringerike Cezaevi'nde iki katlı, spor ve yemek imkanı bulunan özel bir bölümde tutuluyor.

Breivik Oslo'da 22 Temmuz'da bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıdan sonra, İşçi Partisi'ne ait bir yaz kampında gençleri katletmişti.

Bombalı saldırıda 8, Utoya adasındaki gençlik kampındaki saldırıda da 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Breivik 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede, 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu Norveç yasalarının izin verdiği en uzun ceza. Ancak mahkumiyeti bittikten sonra hala bir tehdit oluşturduğu kanısı oluşursa cezası uzatılabiliyor.

Breivik 2016'da da Norveç devletine karşı insan hakları davası açmış ve bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.

Spor salonu, tv odası var

Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm geçen ay Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.

Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.

Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Breivik'in gardiyanlar, bir rahip ve sağlık görevlileri ile görüşebildiğini, dolayısıyla izolasyonunun da sınırlı olduğunu söylüyor.

Buna ek olarak her iki haftada bir iki mahkumla birer saat görüşme imkanı var.

Ayrıca yakın zamana kadar bir gönüllü Brevik'le görüşmeye geliyordu ancak bu hizmet Breivik'in talebi üzerine sona erdi.

Avukat Andreas Hjetland mahkemeye yaptığı savunmada "Çok aşırı tehlikeli bir mahkum, aşırı önlemler gerektiriyor. Yaptığı şeyle hala gurur duyuyor. Hala aynı ideolojik görüşlere sahip" dedi.

Breivik 2022 yılında da şartlı salıverilme başvurusu yapmış, mahkeme "değişmediği ve hala toplum için risk oluşturduğu" gerekçesiyle bu başvurusunu reddetmişti.

Büyük oğlu saldırıdan kurtulan Ingrid Kragh Swang, Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada, bunun sürekli ve sürekli gündeme getirilmesinden tiksinti duyduğunu söyledi, "Bu bizi çok yıpratıyor ve yaramızı daha da deşiyor" dedi.