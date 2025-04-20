Netanyahu: Gazze İşgali Sona Ermeyecek

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Gazze'ye düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazzelileri sürgün planının' gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Netanyahu, temel hedeflerinin, 'gönüllü göç' adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunun altını çizdi.