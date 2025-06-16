Netanyahu: Hamaney\'e Suikast Çatışmayı Sona Erdirir

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamaney'i hedef almak çatışmayı artırmaz aksine sona erdirir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast iddiası konusunda değerlendirmede bulundu. Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusunu ise "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" diye cevapladı.