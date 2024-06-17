Netanyahu, Hamas Saldırısı Sonrası Kurulan Savaş Kabinesini Feshetti - Son Dakika
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Netanyahu, Hamas Saldırısı Sonrası Kurulan Savaş Kabinesini Feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrası kurulan savaş kabinesini feshettiğini açıkladı. Netanyahu'nun bu kararı, kabinedeki isimlerin savaş sonrasına ilişkin planın belirlenmesine yönelik baskı altında olmasıyla ilişkilendiriliyor. Kabineden ayrılan Benny Gantz, Netanyahu'nun planlarını desteklemediğini belirtmişti.

17.06.2024 12:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası kurulan savaş kabinesini feshettiğini açıkladı.

Netanyahu, kabinesindeki isimlerin, savaş sonrasına ilişkin planın belirlenmesine yönelik baskı altındaydı.

Bu planın açıklanmaması sonrası Benny Gantz kabineden ve birlik hükümetinden ayrılmıştı.

Binyamin Netanyahu’nun savaş kabinesini dağıtma kararı sonrası, kabineden birkaç isimle danışma toplantıları yapabileceği kaydediliyor.

Netanyahu’nun koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı isimler de savaş kabinesinde yer almak için çağrı yapıyordu.

Koalisyonun iki önemli ismi Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Gazze’de 'taviz verilmesi' durumunda Netanyahu’yu koalisyonu yıkmakla tehdit ediyordu.

Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes anlaşması kabul edilirse görevinden istifa etmeyi ve hükümetin dağılmasına yol açmayı düşündüğünü söylemişti.

Kabineden iki isim istifa etmişti

Netanyahu'nun bu hamlesi, önceki hafta iki kilit savaş kabinesi üyesinin hükümetten ayrılmasının ardından geldi.

İsrail’in savaş kabinesi bakanlarından Benny Gantz, olağanüstü hâl hükümetinden istifasını açıklamıştı.

Savaş kabinesinde gözlemci olarak yer alan Gadi Eisenkot da istifa etmişti.

Gantz, “Maalesef Netanyahu, gerçek bir zafer kazanmamazı engelliyor; şu anki krizin nedeni de bu” demişti.

Gantz, geçen ay Netanyahu’nun Gazze’deki Hamas yönetimine nasıl son vereceğine dair stratejik planını 8 Haziran’a kadar açıklamasını talep etmişti.

Gantz’ın istifası, Gazze savaşı sonrasına dair Başbakan Netanyahu’nun planlarını desteklemediğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Erken seçim çağrısı yapan Gantz, bazıları tarafından Netanyahu’nun en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kaynak: BBC

İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Hamas Saldırısı Sonrası Kurulan Savaş Kabinesini Feshetti - Son Dakika

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