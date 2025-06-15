İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların İran'da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarla ilgili ABD ve Başkan Donald Trump'ın saldırılar önceden bilgilendirildiğini kaydederek, "İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük. Amerikan pilotları, İsrail'e ilerleyen insansız hava araçlarını düşürüyor" dedi.
Netanyahu, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin ana binasını imha ettiklerini de söyledi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu: İran'da Rejim Değişikliği Olasılığı - Son Dakika
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