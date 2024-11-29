Netanyahu: Lübnan'da ateşkes kısa sürebilir - Son Dakika
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Netanyahu: Lübnan'da ateşkes kısa sürebilir

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İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamalarda Lübnan'da varılan ateşkesin kısa sürebileceğini ve Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde ''şiddetli'' saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.

29.11.2024 10:35  Güncelleme: 10:53
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İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

"LÜBNAN ATEŞKESİ KISA SÜREBİLİR"

Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES AÇIKLAMASI

Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu ancak saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi.

"Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım" ifadesini kullanan Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürdü.

Netanyahu: Lübnan\'da ateşkes kısa sürebilir
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Lübnan'da ateşkes kısa sürebilir - Son Dakika

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