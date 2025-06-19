İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor - Son Dakika
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Dünya

İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor

İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor
19.06.2025 10:09
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İran'ın Tel Aviv ve Hayfa gibi kentleri enkaza çeviren misilleme saldırıları nedeniyle panikleyen İsrailliler ülkeyi terk etmenin yollarını ararken, Netanyahu hükümeti İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasakladı. Skandal karar sonrası harekete geçen "Kaliteli Yönetim Hareketi" isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını bildirdi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİLLİLERİN ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAKLANDI

İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kalmasıyla paniğe kapılan İsrailliler, ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. İsrail hükümeti, 13 Haziran'dan beri havalimanlarını kapalı tutarken, sivil uçakları da yurt dışına göndererek çıkışları engellemeye çalışıyor.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yabancı uyruklular ve turistler hariç, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı. Buna karşılık İsrail medyasında Tel Aviv'in boşaltılması yönünde çağrılar artıyor. Çok sayıda İsrailli de deniz yoluyla kaçmaya çalışıyor.

KARAR YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINIYOR

İsrail'de hükümetin İran'a başlatılan saldırılar sonrası İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı 'Kaliteli Yönetim Hareketi' isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını bildirdi.

'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böyle bir 'kapsamlı yasağa' tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu belirtildi. 'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden hükümete 'yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması' çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Politika, Tel Aviv, İsrail, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hamit Gündoğdu:
    Netanyahu günlerdir İran'daki baskı rejimini yıkmak için salonlar boşa çıkmış görünüyor.irandaki rejime rağmen halk baskı görmüyor ve rahat bir şekilde ülkesinden çıkarken sen baskı ile halkını ülkede tutmaya çalışıyorsun..bence senin durumun halkını isyan durumuna rahat getirecek gibi..İsrail ya çok güçlü bir destekle İrana karşı dinleniyor...yada birilerinin beslemesinin altında zoraki bir şekilde bu şekilde davranmak zorunda bırakılıyor.. 19 2 Yanıtla
  • 123456:
    artık İsrail kendi vatandaşına bile zulmetmeye başladı yani İsrail hükümetinin derhal İsrail'i bırakması gerekir yoksa İsrail vatandaşları da haklı olarak bu zulme dayanamayacakları belli bir şey bu yaptıkları kendilerini ancak para için mal için satıyorlar yani vatandaşları kullanıyorlar çok üzücü bir durum Allah bu zulmeden hükümeti kahhar adıyla kahrı perişan eylesin 5 0 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    kendi halkının ne kadar korkak olduğunu biliyor şerefsiz. 1 0 Yanıtla
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