Netanyahu\'nun Konvoyu Kaza Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunun Kudüs'te kazaya karıştığı bildirilirken; Netanyahu'nun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.açıklandı.
Jeruselam Post'un haberine göre Netanyahu'nun konvoyundaki bir araç, Anma Günü töreninden çıkarken bir motosikletliye çarptı.
İsrailli Başbakan'ın kazayı yara almadan atlattığı ifade edildi. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki çocuğun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
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