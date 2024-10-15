Netanyahu: UNIFIL'e Saldırı İddiası Yanlış - Son Dakika
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Netanyahu: UNIFIL'e Saldırı İddiası Yanlış

Netanyahu: UNIFIL\'e Saldırı İddiası Yanlış

İsrail Başbakanı Netanyahu, UNIFIL personeline kasıtlı saldırı iddialarını reddetti.

15.10.2024 10:29
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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) kasıtlı olarak saldırmadığını ifade ederek, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını belirterek, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi" ifadelerini kullandı.

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail güçleri dün Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: UNIFIL'e Saldırı İddiası Yanlış - Son Dakika

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