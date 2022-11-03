Kendini Türk olarak tanıttı! Nijerya'da internet üzerinden sevgili arayan kadınları hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendini Türk olarak tanıttı! Nijerya'da internet üzerinden sevgili arayan kadınları hedef aldı

03.11.2022 08:11
Kendini Türk olarak tanıttı! Nijerya'da internet üzerinden sevgili arayan kadınları hedef aldı

Nijerya'da internet üzerinden aşk arayan kadınları dolandıran bir suç şebekesine operasyon yapıldı. Çete liderlerinden birinin kendini Türk vatandaşı 'Demir Balık' olarak tanıtıp genç kadınları kandırdığı ve 'borç' adı altında para alarak çok ciddi dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Nijerya'da bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. Cavite bölgesinde yapılan baskında internet üzerinden aşkı arayan kadınları istismar eden ve paralarına el koyan çetenin üyeleri yakalandı. Baskın sonrasında yapılan açıklamada çetenin 2.2 PHP yani yaklaşık 37 bin dolar para elde ettiği belirtildi.

ÇÖPÇATAN SİTESİNDE TANIŞTIĞI KADIN ŞİKAYET ETTİ

Operasyonda 37 yaşındaki Nijeryalı Ikenna Onouha ve 28 yaşındaki Jacel Ann Paderan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Nijerya medyası, Onuoha'nın çöpçatan siteleri üzerinden tanıştığı bir kadının şikayet etmesi sonrasında operasyona hız verildiğini kaydetti.

KENDİNİ "DEMİR BALIK" OLARAK TANITMIŞ

Dolandırılan kadının, Onuoha ile ilişkisinin 2020 yılının Nisan ayında başladığı ve Onuoha'nın kendisini Türk vatandaşı Demir Balık olarak tanıttığı öğrenildi. İnternet üzerinden kadınla görüşmeye başlayan Onuoha birçok söz ve vaat karşılığında kadından para istedi.

PARA TALEBİNDE ISRARCI OLUNCA YAKAYI ELE VERDİ

Kadının paraları göndermesi sonrasında tekrar para istemesi üzerine kadın durumdan şüphelendi. İsmi açıklanmayan kadın "Demir Balık" mahlasıyla kendini tanıtan Onuoha'nın sözlerinin gerçek olmadığını fark etti. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre kadın durumu polise bildirirken, yerel yetkililer, "Şüpheli daha fazla para isteyince durumu bize bildirdiler" dedi. Suç örgütündeki üçüncü kişi olan Elizares'in ise halen arandığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Bitlis'te manda popülasyonu artmaya devam ediyor Bitlis'te manda popülasyonu artmaya devam ediyor Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendini Türk olarak tanıttı! Nijerya'da internet üzerinden sevgili arayan kadınları hedef aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü
10:04 Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi
10:03 Rus askeri yetkililerin Putin'in olmadığı toplantıda nükleer silah kullanmayı tartıştığı öne sürüldü
10:00 Dünyanın en tehlikeli yılanlarından! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında bir düzine insanı öldürebilir
09:57 Yurtta satırlı dehşet! Kız öğrencilerin çığlıkları yeri göğü inletti
09:43 87 kez evlendi! Kadınların neden kendinden hoşlandığını söyleyince şaşırttı
09:25 Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor
08:41 Fahiş kira artışlarına bir tepki de oyuncu Metin Pıhlıs'tan geldi
08:24 İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler
08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 10:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kendini Türk olarak tanıttı! Nijerya'da internet üzerinden sevgili arayan kadınları hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement