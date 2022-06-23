Nijerya'da organ ticareti için gizli plan ve kolaylık sağlama suçlamaları ile yargılanan Halkın Demokrat Partisi'nin 19 yıllık üyesi ve eski Senato başkan yardımcısı ve eşi bugün mahkemeye çıkacak.
Polis, yaptığı açıklamada kurtarılan çocuğun 18 yaş altında olduğunu ve devlet koruması altına alındığını söyledi. Polis çocuğun kesin yaşı, ismi ve cinsiyeti hakkında açıklama yapmadı.
Mahkemeye çıkarılmadan önce Heatrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltında tutulan senatörün daha önce bir kaç kez Birleşik Krallık'a giriş yaptığı ve oradaki Nijeryalı topluluklar ile görüştüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı - Son Dakika