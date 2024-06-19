Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

Dünya

Mitchell Labiak

BBC İş Dünyası Muhabiri

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri dün akşam itibarıyla yüzde 3,5 değer kazanarak hisse başına 136 dolara yükseldi.

Hisseleri tavan yapan Nvidia, piyasa değeri açısından Apple'dan sonra Microsoft'u da geçti.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3 trilyon 340 milyar dolara ulaştı.

Böylece Nvidia, piyasa değerini, yıl başından bu yana ikiye katlamış oldu.

8 yıl önce şirketin hisselerinin piyasa değeri bugünkünün yüzde 1'inden azdı.

Yapay zeka çiplerine talep artıyor

Nvidia, yapay zeka yazılımı için gerekli olan bilgisayar çiplerini üretiyor. Şirketin ürünlerine talep son birkaç yılda arttı. Bu da Nvidia'nın satışlarını ve kârını artırdı.

Birçok yatırımcı Nvidia üzerinden kazançlarının daha da artabileceğine inanıyor ve bu da şirketin hisse fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ancak bazı yatırımcılar da şirket hisselerinin çok fazla değer kazanmasını sorguluyor

Microsoft, Google'ın sahibi Alphabet, Meta ve Apple, yapay zeka alanında kıyasıya rekabet eden teknoloji devlerinden yalnızca birkaçı.

Bu rekabet, yapay zeka çip pazarını domine eden Nvidia'ya fayda sağlıyor.

Yatırımcılar bu nedenle şirketin piyasa değerindeki artışın süreceğine inanıyor. Nvidia'nın satış ve kâr rakamları son yıllarda birçok analistin beklentilerini aştı.

Quilter Cheviot teknoloji analisti Ben Barringer, Mayıs ayında şirketin son mali verilerinin yayımlanmasının ardından "Nvidia'nın bir kez daha çok büyük bir engeli aştığını" söyledi.

Barringer, "Talebin azalacağına dair bir belirti yok" dedi.

Ancak azınlıkta kalsalar da, daha temkinli olan analistler de var.

Barclays kredi analisti Sandeep Gupta, Şubat ayında, rakiplerinin sayısının artması göz önüne alındığında Nvidia'nın büyük pazar payını korumasının zor olacağını savundu.

Gupta ayrıca Nvidia'nın müşterilerinin yapay zeka yazılımından nasıl para kazanacağını sorguladı.