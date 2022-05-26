Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü - Son Dakika
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Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü

26.05.2022 17:18
Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü

Yeni Zelanda'nın en büyük somon balığı üreticisi, iklim değişikliğinin neden olduğu yüksek okyanus suyu sıcaklıkları nedeniyle okyanus çiftliklerini kapatacaklarını duyurdu.

Yeni Zelanda'nın en büyük somon balığı üreticisi, iklim değişikliğinin neden olduğu yüksek okyanus suyu sıcaklıkları nedeniyle okyanus çiftliklerini kapatacaklarını duyurdu. CEO Grant Rosewarne, 3 aylık dönemde çiftliklerdeki balığın yüzde 42'sinin öldüğünü belirterek "Daha fazla zamanımız olduğunu düşündük" dedi.

Dünya kral somon üretiminin yüzde 50'sini açık okyanus ve deniz çiftliklerinde üreten firmanın, Aralık ayı ile Şubat ayı arasında 1269 ton balığın okyanus suyu ısınmasıyla öldüğü belirtildi. CEO Rosewarne, RNZ medyaya yaptığı açıklamada bazı çiftliklerin kapatılacağını belirterek balıkların sıcak suya dayanması için stres düzeylerinin düşürmek için çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

Rosewarne, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz sıcaklıkları sonucu şirketin ilk kez çiftlikleri kapatmak zorunda kaldığını söyleyerek "Daha fazla zamanımız olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı. KRAL SOMONAtlantik okyanusunda yetişen somondan yüzde 10 daha yağlı olan kral somon balığı, Pasifik Okyanusu'nda yetişiyor. Dünya okyanuslarında yetişen tüm somon türlerinin sadece yüzde 0.7'si kral somon olarak biliniyor.

Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü
Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü
Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü
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Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, CEO, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okyanus suyunun ısınmasıyla çiftliklerdeki somonların yüzde 42'si öldü - Son Dakika


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