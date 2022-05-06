Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı

06.05.2022 10:17
Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı

Japonya'da 47 yaşındaki bir kadın, ölen annesinin cesedini yaklaşık 2 hafta boyunca evlerinin tuvaletinde sakladı. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, cesede otopsi yapılacağını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kagoshima eyaletindeki Kikai bölgesinde yaşayan Setsuko Suzuki (47) geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında yaşamını yitiren annesi Oyama Suzuki'nin (79) cansız bedenini evlerinin tuvaletine sakladı.

KADININ DAVRANIŞLARI ŞÜPHE YARATTI

26 Nisan sabahı eve rutin bir ziyaret gerçekleştiren sosyal hizmet görevlisi, yaşlı kadının evde olmamasından ve kızının davranışlarından şüphelendi. Ayrıca tuvaletin yanında birçok sinek olduğunu gören görevli, vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedine tuvalette rastlanırken, kızı ise tutuklandı.

CESEDE OTOPSİ YAPILACAK

Suçlamaları kabul eden şüphelinin, annesinin yaklaşık 2 hafta önce öldüğünü ve ne yapacağını bilmediği için cesedi tuvalete koyduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere cesede otopsi yapılacağını açıkladı.

BENZER OLAYLAR KAMUOYUNA SIK SIK YANSIYOR

Japonya'da bakıma ihtiyaç duyan birçok yaşlı, çocukları ile birlikte aynı evde yaşıyor. Benzer olaylar kamuoyuna sık sık yansırken, söz konusu eylemin nedeninin ise genellikle ölen kişinin emekli aylığını almayı sürdürmek olduğu biliniyor.

YORUMLAR
500
Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı Matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar Matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar

Japonya, Otopsi, Suzuki, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı
10:08 Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti
10:08 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı
10:00 Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım
09:44 Suudi Arabistan havayolları, 2 yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarına başlıyor
09:40 JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır
09:35 2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı
09:27 Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı?
09:24 Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı
09:22 Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? Soylu'ya seslendi: Duydum ki barikatlar kurmuşsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 10:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement