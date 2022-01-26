Üye Girişi
Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi - Son Dakika
BBC

Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi

26.01.2022 12:16
Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi

İngiltere çapında pandeminin başlangıcından bu yana yürütülen React adlı bir çalışmanın sonuçlarına göre, yakın zamanda Omicron varyantının bulaştığı kişilerin üçte ikisi, daha önce Covid geçirdiğini söylüyor.

İngiltere'de yakın zamanda koronavirüsün Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalandığını söyledi.

Ülke çapında pandeminin başlangıcından bu yana yürütülen React adlı bir çalışmanın sonuçları, Covid'e tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.

Bugüne kadar 2 milyondan fazla kişinin katıldığı React'ın 17'inci fazı 2022'nin ilk iki haftasını kapsıyor. Bu sürede çalışma kapsamında 100 bin kişiye PCR testi yapıldı.

Bu kişilerin yaklaşık 4 bininin tesleri pozitif çıktı. Bu, pandemi başladığından beri görülen en yüksek orandı.

Covid vakalarının hangi varyanttan kaynaklandığı kontrol edildiğinde neredeyse tamamının Omicron olduğu görüldü.

Bu gönüllülerin üçte ikisi (Yüzde 65) daha önce Covid geçirdiğini söyledi. Bu kişiler arasında sağlık çalışanları, çocuklu haneler veya aynı evde yaşayan çok sayıda birey var.

Ancak bazı durumlarda PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalaması da mümkün. Bu nedenle kaç kişinin yeniden Covid'e yakalandığını kesin olarak söylemek henüz mümkün değil.

Diğer tahminler, her 10 Omicron vakasından birini yeniden Covid'e yakalana kişilerin oluşturduğunu söylüyor.

Şu anda, hükümet tarafından açıklanan günlük Covid vaka sayıları, test için gönüllü olan kişilerin sayısını yansıtıyor ancak İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta hastalığın yeniden bulaştığı kişileri dahil etmiyor.

'Hastaneye yatışlar artabilir'

React bulguları ayrıca, koronavirüs enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve genç gençler arasında yüksek kaldığını gösteriyor.

Imperial College London'dan React Program Direktörü Prof. Dr. Paul Elliott, "Okuların açılmasından sonra daha fazla bir araya geldikleri için çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var. Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da hastalığın yaygınlığı arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir'' dedi ve ekledi:

"Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor."

İki doz aşı, Omicron'a karşı çok az koruma sağlıyor

Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığı henüz belli değil.

Ancak iki doz aşı, Omicron'a karşı çok az koruma sağlıyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Dr. Jenny Harries, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de, hayatları korumada çok önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

Dr. Jenny Harries, "Kendinizi ağır hastalıklardan ve Omicron'a bağlı hastaneye yatıştan korumanın en iyi yolu aşı olmak. Henüz aşı olmamış herkesi mümkün olan en kısa sürede tüm dozlarını olmaya çağırıyorum. Aşılamanın etkisi, ağır hastalıkları önlemede ve hastaneye yatışlarda görülüyor" dedi.

Harries, "Vakaların düşüş eğiliminin devam etmesi ve insanları koruduğumuzdan emin olmak için, özellikle kalabalık ve havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda halk sağlığı tavsiyelerine uymamız hala önemli. Arkadaşlarınızı ve ailenizi ziyaret ediyorsanız, dışarı çıkmadan önce bir test yaptığınızdan emin olun" diye konuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülke genelinde Covid-19 enfeksiyonlarının yavaşlamaya başladığını görmenin güven verici olduğunu söyledi.

Javid, "Oranlar hala yüksek, bu yüzden virüsle yaşamayı öğrenirken, dikkatli olmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Ellerinizi yıkayın, içeriyi sık sık havalandırın, test yaptırın ve henüz yapmadıysanız destek doz aşınızı olun'' dedi.

Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi
YORUMLAR
500

Koronavirüs, England, Omicron, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

Otelin camından düşerek ölen hemşire Şebnem'in son görüntüleri ortaya çıktı! Sevgilisiyle görüşmesi kafa karıştırdı Otelin camından düşerek ölen hemşire Şebnem'in son görüntüleri ortaya çıktı! Sevgilisiyle görüşmesi kafa karıştırdı         
12:14
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu         
11:57
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
11:15 Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!
11:07 Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar
11:06 Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
11:00 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement