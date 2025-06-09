Özalanlılar Avrupa'da Buluştu - Son Dakika
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Özalanlılar Avrupa'da Buluştu

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09.06.2025 13:39
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Özalanlılar Avrupa\'da Buluştu
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Almanya'nın Erlangen kentinde düzenlenen buluşmada, Özalan köylüleri Kurban Bayramı coşkusunu paylaştı.

Haber: İlhan Baba

(ERLANGEN)- Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Tokat Niksar Özalan köyü sakinleri, Almanya'nın Erlangen kentinde düzenlenen 28. Geleneksel Özalanlılar Buluşması'nda bir araya geldi. Her yıl farklı bir Avrupa şehrinde organize edilen ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, bu yıl Kurban Bayramı coşkusuyla birleşerek adeta çifte bayram havasında kutlandı.

Almanya'nın tıp üniversitelerin merkezi olarak bilinen İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin kardeş şehri Erlangen kentinde düzenlenen etkinliğe, Özalanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin Bavyera temsilcileri Sevcan Keten, Sedat Özdemir ve Salih Özdemir ev sahipliği yaptı. Bavyera bölge temsilcileri adına Sevcan Keten yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın farklı şehirlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu buluşmanın 28'incisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu yılki etkinliğin bayram günlerine denk gelmesi nedeniyle çifte kutlama yaptık. Katılımcılar hasret giderdi, dostluklar tazelendi, özellikle gençler arasında güçlü bağlar kuruldu" dedi.

'Birlik ve dayanışma önemli'

Özalanlılar Derneği Başkanı Nilüfer Özdemir, buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Amacımız sadece bir araya gelmek değil, aynı zamanda geçmişimizle bağ kurmak, kültürel değerlerimizi yaşatmak, ortak değerlerimizi artırmak ve yardımlaşma ruhunu gelecek nesillere taşımaktır, Aynı zamanda gençlerimizin de bu ortamlarda yer alması, onlara kimlik ve aidiyet duygusu kazandırıyor" dedi.

Dernek İkinci Başkanı Mehtap Altun ise "Her sene sabırsızlıkla beklenen bu buluşmalar artık bir gelenek halini aldı. Burada bulunanların yüzündeki tebessüm, bu birlikteliğin ve dayanışmamın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ortak kültürel bağlarımızı korumak, dilimizi, geleneklerimizi yaşatmak açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'Muhtar Ramazan Öztürk'ten gururlandıran mesaj'

Etkinliğe davetli olarak katılan Özalan Muhtarı Ramazan Öztürk, Avrupa'daki hemşerileriyle bir arada olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Başta Almanya olmak üzere yurtdışında yaşayan Özalanlılar, köyümüzün gelişimi için her türlü desteği sağlıyor. Bu dayanışma bizleri gururlandırıyor" dedi.

'Emekler plaketle onurlandırıldı'

Geçmiş dönem dernek başkanlarının da katıldığı etkinlikte, Muhtar Ramazan Öztürk tarafından Dernek Başkanı Nilüfer Özdemir, İkinci Başkan Mehtap Altun, Bavyera Temsilcisi Sevcan Keten, Kadın Kolları Başkanı Semiha Gümüş ve Gençlik Kolları Başkanı İlayda Öztürk'e teşekkür plaketi takdim edildi.

'Spor, kültür ve eğlence bir aradaydı'

Erlangen'deki Karl May Str. 39–91056 adresinde kurulan etkinlik alanında, Özalanlı gençlerden oluşan futbol takımları arasında renkli bir turnuva düzenlendi. Çocuklar için şişme oyun parkurları kurulurken, halk oyunları ve dans gösterileri yoğun ilgi gördü. Gün farklı dallarda yapılan yarışmalar, çekilişler ve canlı müzik performansları katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte Tokat Niksar yöresine özgü geleneksel yemekler, Özalanlı kadınlar tarafından özenle hazırlanarak misafirlere ikram edildi. Folklor gösterileri eşliğinde köy kültürüne ait nostaljik anılar canlandırıldı.

Kaynak: ANKA

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