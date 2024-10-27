Özbekistan\'da Seçimler Başladı

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ÖZBEKİSTAN'da seçmenler, yeni parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Özbekistan'da halk, ülke parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisi ile belediye meclisleri üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı. Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Özbekistan'da yeni anayasanın kabulünün ardından ilk genel seçim yapılıyor. Seçmenler Yasama Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisleri üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Devletleri Teşkilatının da bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci izleyecek.

Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın açıklanacak.