Pakistan eski Başbakanı Imran Han'dan Şahbaz Şerif yönetimine tehdit: 6 gün süre veriyorum aksi takdirde 2 milyon insanla İslamabad'a girerim! - Son Dakika
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Pakistan eski Başbakanı Imran Han'dan Şahbaz Şerif yönetimine tehdit: 6 gün süre veriyorum aksi takdirde 2 milyon insanla İslamabad'a girerim!

29.05.2022 19:02

Pakistan'da görevden alınan eski Başbakan Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine tehdit etti. Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" dedi.

CNN International'ın haberine göre; eski Başbakan, Pakistan'ın ABD'de planlanan "yabancı bir komplo" tarafından kurulan "hainler" tarafından yönetildiğini söyledi.

Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim

"2 MİLYON İNSANLA İSLAMABAD'A GİRERİM"

Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" açıklamasını yaptı. ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı coşkulu destek çığlıkları ve öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.

Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.

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SON DAKİKA: Pakistan eski Başbakanı Imran Han'dan Şahbaz Şerif yönetimine tehdit: 6 gün süre veriyorum aksi takdirde 2 milyon insanla İslamabad'a girerim! - Son Dakika
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