Pakistan ve Hindistan arasında nükleer restleşme: Gerekirse kullanmaktan çekinmeyiz

Son zamanlarda Rusya tarafından dile getirilen nükleer silah kullanma tehdidi bu sefer farklı bir ülkeden geldi. Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan'a tehditte bulunarak, Yeni Delhi'nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.

"SESSİZ KALMAK İÇİN NÜKLEERE SAHİP OLMADIK"

Marri, Pakistan'ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirtirken, "Hindistan'ın Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini" söyedi. Marri ayrıca, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

PAKİSTAN HİNDİSTAN'I NEDEN TEHDİT ETTİ?

Marri'nin açıklamaları, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "Gucerat kasabı" benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.

"KASAP" BENZETMESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Zerdari, 16 Aralık'ta ABD'nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi "Gucerat kasabı" olarak nitelendirmişti. Zerdari'nin açıklamalarına Hindistan'dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti. Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002'de çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı.