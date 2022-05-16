Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü

16.05.2022 09:59
Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü

Geçtiğimiz hafta ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore'de panik yaşanıyor. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 50'ye ulaşırken Kim Jong-un, kabineyi, "sorumsuz çalışma" gerekçesiyle eleştirdi.

Covid-19 pandemisi etkileri Kuzey Kore'de yeni yeni patlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta ilk vaka haberini veren Kuzey Kore'de bugün virüs kaynaklı ölü sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu. Yalnızca dün 18.00'e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin arttığı belirtilen şüpheli vaka sayısı toplam 1 milyon 21 bine ulaşırken, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 50'ye yükseldiği bildirildi. Perşembe gününden bu yana yapılan farklı açıklamalarda olduğu gibi pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi ise paylaşılmadı.

ORDUYA TALİMAT

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbürosunu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması talimatı verdiği kaydedildi.

KABİNEYE ELEŞTİRİ

Kim Jong-un'un ayrıca "sorumsuz çalışma şekli" nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı. Lider Jong-un'un ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi.

ECZANELERE ZİYARET

KCNA ayrıca Jong-un'un ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang'daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret ettiğini bildirdi. Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Jong-un, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı.

İLK VAKAYI GEÇEN HAFTA DUYURDU

Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe günü ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilememesinin ülkede insani bir krize ve kitlesel ölümlere yol açma ihtimaline dikkat çekmişti.

YORUMLAR
500
Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı

Koronavirüs, Kuzey Kore, İlaç, Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek
09:51 Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dış görüntüsü sanki sanat eserine dönüştürüldü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
09:27 Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
09:25 Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor
09:12 Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement