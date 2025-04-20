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Dünya

Papa'dan Barış Çağrısı

Papa\'dan Barış Çağrısı

Papa Francis, Paskalya mesajında Gazze ve Ukrayna için ateşkes ve barış çağrısında bulundu.

20.04.2025 15:50
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PAPA Francis, Paskalya mesajında Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda Paskalya ayini yapıldı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu. Geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra nekahet döneminde olan Papa, Paskalya ayinini yönetmedi. Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasına gelerek buradan halkı selamlayıp, Paskalya bayramlarını kutladı. Papa'nın normalde kendisinin okuduğu ve hem dünya meselelerine değindiği hem de Paskalya mesajını aktardığı geleneksel 'Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)' konuşmasını ise bu kez bir yardımcısı okudu.

Papa Franciscus geleneksel mesajında, bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya'yı aynı gün kutladığını vurgulayarak, barışın tüm dünyaya yayılmasını diledi. Gazze'deki insani durumun güçlüğünün altını çizen Papa, "Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin" dedi.

Mesajında, Lübnan ve Suriye'deki Hristiyan topluluklar için de dua ettiklerini kaydeden Papa, "Suriye, tarihinin hassas bir döneminden geçerken, bu topluluklar istikrarı ve ülkelerinin kaderinde aktif rol almayı arzuluyor. Tüm Kilise'yi, Orta Doğu'daki Hristiyanlara dua ile eşlik etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yemen'de halkın, savaş nedeniyle dünyanın en kötü ve uzun süreli insani krizlerinden birini yaşadığını aktaran Papa, herkesi, yapıcı bir diyalog yoluyla çözümler bulmaya davet ettiğini söyledi.

Papa mesajında, bu Paskalya'nın, Ukrayna'ya da barış getirmesini dilerken, "Paskalya tüm ilgili tarafları, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çaba göstermeye teşvik etsin" açıklamasında bulundu.

Mesajında Güney Kafkasya'ya da değinen Papa, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bölgede çok arzulanan uzlaşmayı getirecek nihai bir 'Barış Anlaşması'nın yakında imzalanması ve uygulanması için dua edelim" dedi.

Papa, Batı Balkanlar'da da siyasi aktörleri, gerilimlerin ve krizlerin tırmanmasını önlemek için çaba göstermeye davet ederek, Paskalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan'da çatışma ve şiddet mağduru olan Afrika halklarına barış ve huzur vermesi temennisinde bulundu.

Din, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, başkalarının görüşlerine saygının olmadığı yerde barışın mümkün olmadığını belirten Papa, "Gerçek silahsızlanma olmadan barış mümkün değildir. Her halkın kendi savunmasını sağlama zorunluluğu, genel bir silahlanma yarışına dönüştürülemez" ifadesini kullandı.

Mesajın okunmasının ardından Papa, aracından halkı selamladı.

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Kaynak: DHA

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