Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu - Son Dakika
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Dünya

Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "3 komando tugayımızla DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edelim" teklifinde bulundukları ABD'nin bu çağrıya sessiz kaldığını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Ryder konuyla ilgili soruya "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

18.12.2024 07:43  Güncelleme: 08:30
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG ve DEAŞ hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini, Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürdüklerini belirtti.

"SURİYE'DEKİ DURUM ŞU ANDA KIRILGAN"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin soruları cevapladı. Muhabirlerin, Suriye'nin bazı bölgelerindeki PKK/YPG terör unsuru grupların yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna ve bunun ABD güçlerine bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusu üzerine Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de (Beşşar) Esad rejimi sonrasıyla ilgili olarak SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"DEAŞ'A KARŞI NEDEN TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?"

Ryder, Suriye'nin iç siyasetine değinmeyeceğini vurgulayarak, "SDG adına veya yerel halkın ne söyleyip söylemeyeceği konusunda konuşmayacağım" ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, terör örgütü DEAŞ konusunda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile niye birlikte çalışmadığı sorusuna ise Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

"TÜRK MEVKİDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.

Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

GÜLER TÜRKİYE'NİN DEAŞ TEKLİFİNİ AKTARMIŞTI

ABD'ye DEAŞ'la mücadele kapmasında teklif ilettiklerini söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "'Terör örgütü PKK/YPG ile hareket etmeyi bırakın. Görevlendireceğimiz 3 komando tugayı ile DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Hatta onlara binlerce DEAŞ'lı teröristin ve ailelerinin tutulduğu El-Hol kampının kontrolünü sağlayabileceğimizi ilettik. Buna rağmen ABD'li dostlarımız buna sessiz kaldılar ve DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/YPG terör örgütü ile iş birliği yaptılar" açıklamasını yapmıştı.

Pentagon Sözcüsü Ryder\'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • D Celik:
    Amerika Tayyibi tekrar sectirtmek istiyor. Suriye de israil girdi Filistin de sesi kesildi. Simdi ödül alacak. 61 56 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Neyi görüşüyorsunuz, hiçbirşey görüşülmüyor, sadece o çapulculara tahkimat için zaman kazandırıyorsunuz, Türkiye çıktığı bu yolda aynı kararlılıkla devam etmeli, yıllardır bu oyalama taktiği devam ediyor, silindir gibi ezin geçin şu lağım faralerini. 50 11 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    haber başlığına bak, haber içeriğine bak.. ak parti neden yüzde 52 alıyor şimdi anladınız mı? 25 21 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bunların hepsi vitrin subayı,turiste sorsan daha iyi cevap verir 25 12 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Filistin meselesi raftan kalktı. Daha Filistin haberleri okumuyoruz. Sanki birileri Filistini bize unutturmaya çalışıyor. Bunun yanında, Suriye'ye İtrail girdi. AK Parti hata yapıyor olabilir mi ? 11 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bak hele diyorki ABD güçleri yıllardır deaş'ı yenme misyonu güdüyor muş. siz bunca senede kaç ülke yiktiniz virane ettiniz bir deas diye 13 senedir orada duruyorsunuz koca bir ülkenin yalanına baksiz 13 senede deas gibi 13 defa yok ederdiniz ama dertleri yaraları başka pkkyı korumak onların bekçiliğini yapmak için oradasiniz yoksa Türkiye onları silkeleyecek dimi 13 0 Yanıtla
  • D Celik:
    Suriye'de yemeği İsrail ve ABD yedi bulaşığı biz yıkayacağız. Trump'ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamaları ne ifade ediyor anlayin 2 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Tabikide bizde inandık unutulmamalıki ABD kendini tehlikede hisedse değil Türkiye bütün Ortadoğu’yu yok edecek güçte vede yapar 5 1 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    AMERİKA NIN ORDA OLMASI TAMAMIYLA İSRAİL IN RAHAT KATLIYAM VE YAYILMACA HESABIDIR. O ORDA OLACAK Kİ İSRAİL MASUM İNSANLARI RAHAT KATLETSİN. 0 0 Yanıtla
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