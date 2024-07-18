Peru'daki izole kabile Mashco Piro, ormanın dışında görüntülendi - Son Dakika
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Dünya
BBC

Peru'daki izole kabile Mashco Piro, ormanın dışında görüntülendi

Peru'daki Amazon ormanlarında yaşayan ve dış dünyadan tamamen soyutlanmış olan Mashco Piro kabilesinin birçok üyesi, ormanın dışındaki nehrin kenarında görüntülendi. Yerli toplulukların haklarını savunan Survival International adlı kuruluşun paylaştığı görüntülerde, 50'den fazla Mashco Piro yerlisi, Las Piedras nehri kenarında görülüyor. Araştırmacılar, bu durumun olağan dışı olduğunu ve kabile üyelerinin yemek aramak için bir araya gelmiş olabileceğini belirtiyor. Görüntüleri paylaşan kuruluş, kabile üyelerinin görülmesinin orman tahribatıyla ilişkili olabileceğini savunuyor. Yerli haklarını savunan aktivistler ise kabile üyelerinin son zamanlarda orman dışına çıkmaya başladığını ve ağaç kesimi yapan şirketlerin yaşam alanlarına yaklaştığını belirtiyor.

18.07.2024 06:43
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Peru'daki Amazon ormanlarında dış dünyadan tamamen soyutlanmış halde yaşayan Mashco Piro kabilesinin birçok üyesi, yaşadıkları ormanın dışındaki nehrin kenarında görüntülendi.

Yerli toplulukların haklarını savunan Survival International adlı kuruluşun paylaştığı görüntülerde, 50'den fazla Mashco Piro yerlisi, Las Piedras nehri kenarında görülüyor.

BBC'ye konuşan araştırmacı Teresa Mayo, Mashco Piro kabilesinin en büyük izole kabile olduğunu aktardı.

Mayo, kabilenin bu kadar çok üyesinin tek bir noktada görülmesinin olağan dışı olduğunu söyleyerek, birkaç grubun yemek aramak için bir araya gelmiş olabileceğini kaydetti.

Görüntüleri paylaşan Survival International adlı kuruluş, kabile üyelerinin bu alanda görülmesinin, orman tahribatıyla alakalı olabileceğini savundu.

Yerli haklarını savunan yerel aktivistler de son haftalarda kabile üyelerinin yemek aramak için orman dışına çıkmaya başladığını kaydediyor.

Survival International, ağaç kesimi yapan şirketlerin söz konusu kabilenin yaşam alanına oldukça yaklaştığını da ekliyor.

28 Haziran'da Peru hükümeti, diğer bölge sakinlerinin Mashco Piro yerlilerini daha sık olarak görmeye başladığını duyurmuştu.

Kabile üyelerinin Brezilya sınırını da geçebildiği tespit edilmişti.

Survival International, geçtiğimiz yıllar içerisinde bölgede doğal gaz ve petrol projelerine girişilmesi ve yasalara aykırı şekilde tomrukçuluk yapılması yüzünden, soyutlanmış durumdaki kabilelerin yeni alanlara göçtüğünü belirtiyor.

Kaynak: BBC

Amazon, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'daki izole kabile Mashco Piro, ormanın dışında görüntülendi - Son Dakika

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