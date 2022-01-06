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Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı

06.01.2022 15:19
Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı

Paraguay'da yılbaşından beri 4 kişi pirana saldırılarından hayatını kaybetti. Talihsiz insanların cansız bedenleri nehirde bulunurken, aynı durum sebebiyle 20 kişinin de yaralanması yerel halk arasında endişeye sebep oldu.

Paraguay'da önceki gün hakkında kayıp bildirimi yapılan kişinin cesedi nehirde bulundu. Adli tıp incelemesinde adamın boğularak öldüğü, yüzünde ve ayaklarında ısırık izlerine rastlandığı bildirildi.

PİRANA SALDIRISINDA ÖLEN İLK KİŞİ DEĞİL

2 Ocak'taki bir başka olayda, 22 yaşındaki bir erkek Asuncion'un güneyinde, Paraguay Nehri yakınında piranaların saldırısına uğradı. Vahşi balıkların saldırı sırasında su altına çektiği genç kayboldu. Ailesi, olayın ardından polisle temasa geçti ve kısa süre sonra bulunan gencin cesedinde balığın derin ısırık izleri olduğu görüldü.

YÜZLERİNDE ISIRIK İZLERİ VAR

Puerto Rosario kasabasında Paraguay Nehri'nde yüzmeye giden 49 yaşındaki bir adam pirana saldırısı sonucu boğularak öldü. Otopsi raporuna göre, adamın yüzünde ısırık izlerine rastlandı.

20 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti. Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten 20 kişiye ait rapor kaydedildi. Piranalar, genellikle insanlara saldırmayan, omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü.

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Adli Tıp, Asuncion, Paraguay, Ölü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

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