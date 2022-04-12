Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı - Son Dakika
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Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı

12.04.2022 12:21

Amerika Birleşik Devletleri'nde hata yapan aracın sürücüsünü uyarmak isteyen polis, aracın camından içeriye bakınca kimseyi bulamadı. Trafikteki aracın, son dönemde piyasaya sürülen "sürücüsüz araçlardan" biri olduğu bildirildi.

ABD'de bir grup polisin yaşadığı olay, basında gündem oldu. Hata yapan aracın sürücüsünü uyarmak isteyen polisler, camdan bakınca kimseyi görememeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Söz konusu aracın, son dönemde piyasaya sürülen "sürücüsüz araçlardan" biri olduğu ortaya çıktı.

KAPIYI DA AÇAMADILAR

Sosyal medyada paylaşılan videoda polis memurları, kırmızı ışıkta bekleyen ancak farları yanmayan bir araca yaklaştı. Polis, araç camından içeri baktı ve kapıyı açmaya çalıştı ancak başarısız oldu.

POLİSTEN KAÇIYOR GİBİ GÖRÜNDÜ

Polis, araçtan uzaklaşır uzaklaşmaz otonom araç yola devam etti. İlk başta polisten kaçıyor gibi görünse de araç aslında sağa park etti. İletişim kuracakları kimseyi bulamayan polisler aracın etrafında dolanmaya devam etti.

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