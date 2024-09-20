Polis, Seyir Halindeki Araca Tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Polis, Seyir Halindeki Araca Tırmandı

Polis, Seyir Halindeki Araca Tırmandı

Michigan'da polis, çılgınca hareket eden sürücüye yardım etmek için aracına tırmandı.

20.09.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'DE polis, seyir halindeyken garip hareketler sergileyerek aracını durduramayan bir sürücüye yardımcı olmak için sürücünün aracına tırmandı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, yolda giderken aracının farlarını yakıp söndüren ve garip hareketler sergileyen 63 yaşındaki erkek sürücüye yardımcı olmak için seyir halindeyken sürücünün arabasına tırmandı. Polisten yapılan açıklamada, "Polisler, garip hareketlerde bulunan 63 yaşında bir erkek olan sürücüye dur emri verdi fakat durmadı ve yaklaşık 5 mil hızla güneye doğru yola devam etti. Memurlar, sersemlemiş görünen ve istekleri kavrayamayan sürücünün yanına yanaştı. Sonunda sürücü camını açtı ve kısa bir süreliğine frene bastı. Devriye aracının yolcu tarafında bulunan Memur Miron, arabanın camından çıkıp araçlar yol almaya devam ederken arabaya tırmanmaya başardı. Memur Miron aracı durdurabildi. Daha sonra sürücünün tıbbi durumunu doğrulamak için bir aile üyesini aradı" denildi.

Kaynak: DHA

Michigan, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Dünya, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polis, Seyir Halindeki Araca Tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
18:15 Genç kızın hayatını karartmıştı Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
17:53 ’’Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi’’ ''Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi''
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 13:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Polis, Seyir Halindeki Araca Tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement