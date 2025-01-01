Polonya, AB Dönem Başkanlığını Üstlendi

Dünya

AVRUPA Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Polonya yürütecek.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek. Polonya, dönem başkanlığı sloganını 'Güvenlik, Avrupa' olarak belirlediğini duyurdu. Görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka devralacak.