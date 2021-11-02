Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor

Rusya ve ABD arasında "orta menzilli füze" gerilimi artarak devam ediyor. ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirmek için plan yapmasının ardından Rusya cephesinden de kararlılık mesajları geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile Soçi'de toplantı yaptı. Toplantıda seri üretimi yapılan S-500'lerin kullanıma hazır hale getirilmesi ve ABD tehdidine karşı görev yapması sonucu çıktı.

"UYGUN ŞEKİLDE YANIT VERECEĞİZ"

Rusya'nın sınırlarına yakın yerlerde diğer bazı devletlerin füze savunma sistemleri de dahil olmak üzere stratejik eşitliği bozmaya yönelik girişimlerini terk etmediğini vurgulayan Putin, "Rusya'nın güvenliğine yönelik bu tehditleri görmezden gelemeyiz ve duruma uygun bir şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

4 YILDA 25 ADET S-400 VERİLDİ

Bu bağlamda Rus ordusunun havacılık ve uzay savunması alanında yeteneklerini belirgin bir şekilde arttırdığını ifade eden Putin, "Devlet silahlanma programı çerçevesinde son dört yılda 25 adet S-400 hava savunma füze sistemi, 70'in üzerinde savaş uçağı orduya teslim edildi. 20'den fazla S-300 hava savunma füze sistemi, 90 uçak ve helikopter modernize edildi." ifadelerini kullandı.

Havacılık ve uzay savunma alanlarını daha da geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Putin, bunun Rus sınırları yakınında NATO'nun uçuşlarını artırması, Baltık Denizi ve Karadeniz'de güdümlü füze sistemleriyle ittifaka ait gemilerin ortaya çıkması dahil mevcut askeri ve siyasi durum için gerekli olduğunu dile getirdi.

S- 500'LER SABIRSIZLIKLA BEKLENİYOR

Son günlerde ABD'nin bir savaş gemisinin Karadeniz'e girdiğini ve onun dürbünle bile görülebileceğini belirten Putin, ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeleri yerleştirme planının Rusya için büyük tehlike ve tehdit oluşturduğunu aktardı.

Putin, "Bu nedenle, daha önceki kararlara uygun olarak, önümüzdeki yıllarda 200'den fazla uçak ve helikopter, 26 adet S-350 ve S-400 hava savunma füze sistemleri ayrıca seri üretimi yapılan S-500 hava savunma füze sistemlerinin ilk numune veya numunelerinin orduya ilave olarak tedarik edilmesi gerekecek." şeklinde konuştu.

"DONANMAYI DAHA DA GÜÇLENDİRİN" TALİMATI

Rus donanmasının da modern silah ve teçhizatlar ile donatılmasını isteyen Putin, son 4 yılda donanmaya 49 yeni savaş gemisi, 9 kıyı füze sistemi ve 10 uçak ile helikopterin dahil edildiği bilgisini verdi.

Putin, yabancı devletlerin deniz kuvvetlerindeki nükleer denizaltı, uçak gemileri ve insansız gemilerin sayısındaki artışları göz önüne alarak Rus donanmasının daha hızlı bir tempoyla uçuş araçları ve silahlarla donatılması talimatını verdi.