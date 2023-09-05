Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü - Son Dakika

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:10

Rusya lideri Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı. İki lider görüşme sonrası önemli mesajlar verirken, öğle yemeği menüsünde tatlı olarak "kuş sütü" ikram edildiği öğrenildi. Rusça "Ptiçye moloko" olarak bilinen tatlı, SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri.

Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Soçi'de bir araya geldi. Putin'in Erdoğan için hazırlattığı menüde kuş sütü olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANTI YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin gerçekleştirildiği Rus Sanatoryum'a gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından karşılandı. İki lider, heyetler arası görüşme ve baş başa çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

ZENGİN MENÜNÜN YILDIZI TATLI OLDU

Liderler daha sonra yemeğe geçti. Bu arada Rus ajansları, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı. Buna göre Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın öğle yemeğinde avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu, etli harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu. Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu. Menüdeki tatlı ise "kuş sütü"ydü. Rusçasıyla, "Ptiçye moloko" SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri olarak patenti alınmış nadir Sovyet pastalarından biri olarak biliniyor.

İşte o menü:

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü - Son Dakika
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