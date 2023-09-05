Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Soçi'de bir araya geldi. Putin'in Erdoğan için hazırlattığı menüde kuş sütü olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANTI YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin gerçekleştirildiği Rus Sanatoryum'a gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından karşılandı. İki lider, heyetler arası görüşme ve baş başa çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ZENGİN MENÜNÜN YILDIZI TATLI OLDU

Liderler daha sonra yemeğe geçti. Bu arada Rus ajansları, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı. Buna göre Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın öğle yemeğinde avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu, etli harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu. Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu. Menüdeki tatlı ise "kuş sütü"ydü. Rusçasıyla, "Ptiçye moloko" SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri olarak patenti alınmış nadir Sovyet pastalarından biri olarak biliniyor.

İşte o menü: