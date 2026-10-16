Putin, Delovaya Rossiya\'da rafineri saldırılarında ciddi hasar olmadığını söyledi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'nın ülkedeki petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarında ciddi bir hasar meydana gelmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da düzenlenen 'Delovaya Rossiya' adlı iş dünyası forumuna video konferans yöntemiyle katılarak açıklamada bulundu. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Putin, "Bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor. İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler" ifadelerini kullandı.