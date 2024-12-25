Putin\'den Aliyev\'e Başsağlığı

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak başsağlığı dilediğini açıkladı.

Peskov, Rusya'nın hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınları için derin üzüntü duyduğunu, hayatta kalanlara acil şifalar dilediğini belirtti. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesi için Rusya'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçak kazasının ardından acilen ülkesine dönme kararı aldı. Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan'dan bir resmi heyetin uçak kazasının nedenlerini araştırmak üzere Kazakistan'a gittiği belirtildi.